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توك شو

أحمد عبد الدايم: السيسي يعمل برئتين لصالح إفريقيا ومصر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:15 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
توك شو
قال الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية، إن القارة السمراء محظوظة برئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقى.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج أمرك يهمنا من تقديم كل من أحمد حمزة وسمر شبانه، ويبث على شاشة الحدث، أن مشاركة السيسي في قمة الدول الصناعية ، يعبرعن صوت القارة الأفريقية، وتأكيد على أهمية دور مصر في العالم.

وتابع ، أن مشاركة السيسي في التيكاد باليابان هدفها حل مشاكل افريقيا الاقتصادية، وفتح سبل تعاون مع العالم، موضحا أن السيسي يعمل برئتين لصالح إفريقيا ومصر.

وأشار إلى أن السيسي يعبر عن صوت إفريقيا في المنتديات العالمية، في ظل وجود حروب اقتصادية عالمية، تفرضها بعض الدول على مجالات الصناعة والتجارة.


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