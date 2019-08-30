أوقاف السويس: خطبة الجمعة تتناول مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر

قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر".



وأشار إلى انه عندما اشتد الأذي بأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بمكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من البعثة بالهجرة إلى الحبشة قائلا لهم ان بارض الحبشة ملكا لا يظلم عنده احد فالحق ببلاده حتي يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما انتم فيه فخرج بعض الصحابة اليها ونزلوا بارضها فقاموا بخير دار وبخير جوار وامنوا علي دينهم وعبدوا ربهم حتي بلغهم ان اهل مكة دخلوا الاسلام فقرروا العودة فلما كان الامر علي غير ما سمعوا به ونالهم الاذي مرة اخري اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية وكان على رأسهم سيدنا جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه ...



وتابع وكيل وزارة الاوقاف ان جميع الخطباء والائمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها علي اقل تقدير مبينآ ان الله اذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الي المدينة المنورة خرج صلي الله عليه وسلم مؤيدا بنصر من الله جل جلاله لأن الهجرة كانت تحولا ايجابيا لبناء الدولة وتحقيق التعايش السلمي والمؤاخاة وتحقيق وحدة الصف حتي يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من ابلاغ رسالة رب العالمين.



واضاف ان معاني الهجرة النبيلة لازالت قائمة وهي مما يجب علينا ان نحرص عليها فقد اصل النبي صلى الله عليه وسلم ان الهجرة الحقيقية انما هي تحول ايجابي نحو الافضل والاحسن كالتحول من البطالة والكسل الي الجد والعمل والاتقان ومن الباطل الي الحق ومن الانانية والعصبية الجاهلية الي الايثار والاخاء الانساني الصادق والايمان وحق الانسان وحسن الجوار والعمل علي بناء الانسان ايمانيا وعلميا وفكريا وسلوكيا واخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا بناءآ سليما راسخا يبني الدولة ويصنع الحضارات ويحفظ كرامة الانسان وحقوق البشرية . ..



وقال ايمن مهران مدير العلاقات العامة والاعلام بمديرية أوقاف السويس ان وكيل الوزارة اكد على مديري الادارات الفرعية الخمس وجميع المفتشين بالمتابعة والادارات الفرعية عليهم بمتابعة الاداء لجميع الائمة والخطباء ورصد اي مخالفات.