هل تزوجت مجددا.. سمية الخشاب بزي الزفاف المغربي

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي، حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل الهودج، تماشيًا مع كواليس العُرس المغربي.



صورة سمية الخشاب الجديدة، أدخلت متابعيها عبر انستجرام في حالة حيرة، متسائلين عن حقيقة زواجها مجددًا بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد سعد قبل عدة أشهر.



كان سعد أعلن منذ فترة طلاقه لـ سمية الخشاب ولكن الأخيرة ظهرت فى أحد البرامج وقالت إنها كانت تطالبه بالطلاق قبل أن يتم رسميا بعدة أشهر.



على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.



