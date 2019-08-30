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التحاليل والتنبؤات الجوية تكشف عن تأثير الرطوبة في ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:04 م
الطقس
الطقس
محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن درجات الحرارة انخفضت نسبيا في فترات الليل، مؤكدا أن درجات الحرارة ستستمر في التحسن اليوم وغدا وسيشعر به المواطنون في محافظات شمال وجنوب مصر.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى، أن يوم الأحد القادم ستسجل درجات الحرارة 36 درجة مئوية، مشيرا إلى أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة ببداية الأسبوع القادم وهي ما تساهم في شعور المواطنين بارتفاع الحرارة.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن نحذر من انخفاض الرؤية على الطرق القريبة من المسطحات المائية نتيجة الشبورة المائية وسرعات الرياح وتتلاشى بعد الساعة التاسعة صباحا.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن درجات الحرارة اليوم وغدًا منخفضة عن درجة الحرارة أمس.

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