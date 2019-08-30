تافهين ويحبون النوم.. ياسمين الخطيب تتحدث عن الرجال فى حياتها

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الشخصية عبر موقع الفيسبوك صورة لمريد البرغوثي ورضوى عاشور.
وعلقت عليها ياسمين الخطيب قائلة: "صورة لمريد البرغوثي ورضوى عاشور.. شاعر وأديبة.. الثنائي المثالي".
وأضافت: "بالمناسبة، كنت أتمنى أن أتزوج مثقفا مرموقا، حبذا لو كان بارعا في الكتابة، ينظم الشعر في عيوني، وأرسمه في ألف بورتريه".
وتابعت الخطيب: "ولأن القدر يعاندني كامرأة حاقدة عظيمة الكيد، فقد وضع في طريقي آلاف الرجال التافهين، الذين لا يبتغون من وجه الحياة سوى الأكل والشرب والنوم بنوعيه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!".
وعلقت عليها ياسمين الخطيب قائلة: "صورة لمريد البرغوثي ورضوى عاشور.. شاعر وأديبة.. الثنائي المثالي".
وأضافت: "بالمناسبة، كنت أتمنى أن أتزوج مثقفا مرموقا، حبذا لو كان بارعا في الكتابة، ينظم الشعر في عيوني، وأرسمه في ألف بورتريه".
وتابعت الخطيب: "ولأن القدر يعاندني كامرأة حاقدة عظيمة الكيد، فقد وضع في طريقي آلاف الرجال التافهين، الذين لا يبتغون من وجه الحياة سوى الأكل والشرب والنوم بنوعيه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!".