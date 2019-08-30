تافهين ويحبون النوم.. ياسمين الخطيب تتحدث عن الرجال فى حياتها

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر صفحتها الشخصية عبر موقع الفيسبوك صورة لمريد البرغوثي ورضوى عاشور.



وعلقت عليها ياسمين الخطيب قائلة: "صورة لمريد البرغوثي ورضوى عاشور.. شاعر وأديبة.. الثنائي المثالي".



وأضافت: "بالمناسبة، كنت أتمنى أن أتزوج مثقفا مرموقا، حبذا لو كان بارعا في الكتابة، ينظم الشعر في عيوني، وأرسمه في ألف بورتريه".



وتابعت الخطيب: "ولأن القدر يعاندني كامرأة حاقدة عظيمة الكيد، فقد وضع في طريقي آلاف الرجال التافهين، الذين لا يبتغون من وجه الحياة سوى الأكل والشرب والنوم بنوعيه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!".