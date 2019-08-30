اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس حلاق بعد قتله لسيدة عجوز وسرقتها، وإغتصابها وهي غارقة في دمائها.



التحقيقات كشفت تفاصيل مثيرة في الواقعة، حيث تبين ان الحلاق جار السيدة العجوز بمنطقة حدائق القبة، وأنه على علم بتواجدها بمفردها داخل شقتها، فظل يفكر في حيلة للدخول إلى شقتها وسرقتها.



واستكملت التحقيقات، أن المتهم تسلل إلى شقة المجني عليها، وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية وأثناء ذلك تصدت له فقام بقتلها لتسقط غارقة في دمائها.



وعقب ذلك قام المتهم بتجريد المجني عليها من ملابسها ومارس معها الرذيلة، وتركها عارية غارقة في دمائها وغادر.



وكان رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على حلاق لاتهامه بقتل وسرقة واغتصاب سيدة عجوز داخل شقتها بحدائق القبة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة.



وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة عجوز " 64 سنة " داخل شقتها بدائرة القسم ، بعد انبعاث رائحه كريهة بالعقار ليتم اكتشاف الجريمة.



على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بانتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثر على جثة سيدة غارقه فى دمائها وبها 3 طعنات نافذة بالجسم ، وعاريه الملابس ، كما تبين وجود أثار بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات .



ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين أن حلاقا بالمنطقة وراء ارتكاب الجريمة لعلمه بتواجد السيدة بمفردها فاختمرت فى ذهنه سرقتها وعقب ارتكابه الواقعة تصدت له السيدة فقتلها بسكين لتسقط غارقه فى دمائها وبعد قام باغتصابها تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.