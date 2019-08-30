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بتمويل قطري.. إدخال 6 شاحنات وقود لـ غزة عبر معبر كرم أبو سالم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:10 ص
إدخال 6 شاحنات وقود
إدخال 6 شاحنات وقود لـ غزة عبر معبر كرم أبو سالم
سمر صالح
كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، عن إدخال عدد من شاحنات الوقود إلى قطاع غزة بتمويل من إمارة قطر.

ووفق موقع "والاه" العبري، فقد تم صباح اليوم إدخال 6 شاحنات وقود بتمويل قطري إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

وقررت سلطات الاحتلال، تقليص كمية الوقود المخصصة لمحطة توليد الكهرباء في غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بنسبة 50%؛ بسبب "إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".

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