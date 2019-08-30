شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

تعرض عمرو زكي مهاجم فريق الزمالك لحادث مروع منذ قليل، على طريق الساحل الشمالي، وتم نقله لمستشفى العلمين لتلقي الإسعافات.



وكتبت رشا سامي العدل على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك: "أحب أطمن الناس على عمرو زكي الحمد لله يارب حالته استقرت إلى حد ما".



وأضافت: عمرو تعرض لـ شرخ في صدره وغرز في رأسه وهيطلع وينزل القاهرة يكمل متابعة".



واختتمت: "ربنا يحميك ويحرسك يا عمرو وألف سلامة يا أخويا الغالي".



كما كشف محمد إبراهيم طيارة لاعب بتروجت السابق أن عمرو زكى تعرض لخلع فى كتفه بجانب شرخ فى ضلوع الصدر والغرز فى رأسه.



ويعد عمرو زكي أحد أبرز لاعبي جيل منتخب مصر التاريخي تحت قيادة حسن شحاتة، حيث حقق مع الفراعنة لقبي كأس الأمم الأفريقية 2006، 2008.



