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ديني

الإفتاء تحذر.. دعوة شخص واحد "تجيبك الأرض" بسبب هذا الفعل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:06 م
دعاء
دعاء
القسم الديني
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، #رسالة نور، تحمل عبارة " إتهام الناس بما ليس فيهم من أشد أنواع الظلم".

فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم – قال: " أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم , قال: ذكرك أخاك بما يكره , قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته."_رواه مسلم_

وقال رسول الله "من قال في مؤمن ما ليس فيه, أسكنه الله ردغة الخبال؛ حتى يخرج مما قال".

وعلمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الإحسان إلى الناس في حال أحسنوا، وعدم ظلمهم في حالة الإساءة.

كما ذكر حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم :"إياكم ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق السماء ويقول وعزتى وجلالي لأنصرك ولو بعد حين".

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