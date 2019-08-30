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النشرة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والصحراوية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:56 ص
الطرق الصحراوية
الطرق الصحراوية
أحمد مهدي
أفادت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية اليوم الجمعة على الطرق الصحراوية تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، وأن غرفة العمليات لم تتلقَ أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

ويشهد الطريق الدائري منذ ساعات الصباح الأولى سيولة مرورية تامة على جميع الأنحاء، وتستقر حركة السير أعلى طريق الأوتوستراد مرورًا بمناطق أثر النبي وأعلى كورنيش النيل حتى المنيب، لا سيما السيولة المرورية على محور المريوطية وأعلى الرماية والمتحف المصري الكبير حتى مناطق مدينة 6 أكتوبر، كذلك مناطق صفط اللبن والتقاطع مع محور 26 يوليو وأعلى الوراق وطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي حتى مناطق المرج والسلام وزهراء مدينة نصر ونهاية بالتجمع الخامس.

ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - راس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.

كما أفادت المصادر باستقرار الحالة المرورية على محاور وكباري الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تستقر الحالة المرورية على كوبري الساحل وكوبري إمبابة بالاتجاهين، كذلك محور 15 مايو وكوبري 6 أكتوبر، لا سيما السيولة المرورية على كوبري قصر النيل والجلاء وعباس والجامعة.

ودعمت الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور الرئيسية بسيارات الإغاثة المرورية ووحدات المرور للتدخل في الأماكن التى تزيد فيها أحجام الكثافات إن وجدت، مناشدة قائدي السيارات الاتصال على أرقام 01221110000، للإغاثة المرورية أو عند التعرض للحوادث والطوارئ على الطرق والمحاور.

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