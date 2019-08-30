ناقلة النفط الإيرانية تتوجه إلى ميناء "إسكندرونة" التركي

أفادت وسائل إعلام غربية أن ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1)، التي كانت تعرف في السابق باسم (جريس 1)، غيرت وجهتها على نظام تحديد الهوية الآلي إلى ميناء "إسكندرونة" بتركيا المطل على البحر المتوسط.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأمريكية اليوم /الجمعة/ أنه بوسع البحارة إدخال أي وجهة إلى نظام تحديد الهوية الآلي، لذا من الممكن أن تكون تركيا ليست الوجهة الحقيقية للناقلة التي تحمل على متنها 2.1 مليون برميل من النفط.



وفي 24 من أغسطس الجاري، حددت الناقلة، التي تبحر في المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها، ميناء "مرسين" التركي وجهة لها قبل أن تقوم بإلغائها من على نظام تحديد الهوية الآلي.



ويبعد ميناء إسكندرونة حوالي 200 كيلومتر بحري عن مصفاة للنفط بميناء "بانياس" السوري ، والذي ذكرت سلطات منطقة جبل طارق البريطانية أن ناقلة النفط الإيرانية كانت تتوجه إليه قبل أن يتم احتجازها أوائل شهر يوليو الماضي.