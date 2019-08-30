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اقتصاد

طرح 104 محال تجارية فى مزاد علنى بالإسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:28 م
محال تجارية - أرشيفية
محال تجارية - أرشيفية
امنة عبد العظيم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 35 مشروعًا خدميًا، بمنطقة الإسكان الاجتماعى (2600 فدان)، بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، فى تنفيذ المبانى الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، من أجل توفير مجتمع حضارى متكامل الخدمات، يليق بالمواطن المصرى من شريحة الشباب ومحدودى الدخل، وتشجيع المواطنين على الانتقال للعيش فى وحداتهم الجديدة، مما يعجل بتنمية المدن الجديدة، وخلق فرص عمل، وتوفير مجالات متعددة للاستثمار.

وحول تفاصيل تلك المشروعات، قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم أساسي (حكومي وتجريبي)، وجارٍ التنسيق مع جهات الاختصاص للبدء في التشغيل، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرستين بنهاية شهر ديسمبر 2019، وجارٍ تنفيذ 4 مدارس أخرى.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ مركزين طبيين، وجارٍ التنسيق مع جهات الاختصاص للبدء في التشغيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مخبز شاملًا خط الإنتاج، وتم التنسيق مع وزارة التموين للبدء في التشغيل بعد صدور الموافقة على نقل أصوله، وجارٍ تنفيذ مركزى شرطة ومطافيء، و4 حضانات، و5 ملاعب مفتوحة، ومركز شباب، ومن المقرر الانتهاء من تلك المشروعات خلال العام المالي الحالي 2019/2020.

وأشار المهندس وائل سمير، إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح 104 محال تجارية فى مزاد علنى، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ 13 مركزًا تجاريًا بمنطقة الإسكان الاجتماعى تضم تلك المحال.

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