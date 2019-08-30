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اقتصادية المصريين الأحرار تعد دراسة بنجاحات مصر فى قمة G7 وتيكاد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:09 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
فريدة محمد
أعدت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار قراءة تفصيلية عن مشاركة مصر الفاعلة فى مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبري G7، وأيضا حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة تيكاد المنعقدة حاليًا فى اليابان.

وقال الحزب إن مشاركة مصر في مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 هي "كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة " تعتبر فرصة جيدة للترويج والاستثمار ويعد الامر بمثابة الثمار الذى يحصد نتائجه كل المصريين ، إذ تعتبر ثقة كبرى حظيت بها مصر من قبل الدول العالمية الكبرى، حيث أن دعوة ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي ما هي إلا تعبير واضح عن أن مصر تخطت الأزمات الاقتصادية التي مرت بها جراء الثورات .

وأكد المصريين الأحرار في دراسته، ضرورة اقتناص الفرصة وعرض التجربة الاقتصادية المصرية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة بالسوق المصرية وخاصة بعد ما أقرته المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإشادته بنجاح البرنامج الاقتصادى المصرى أمر واجب لفخر مصر والمصريين بقصة النجاح التى ابهرت العالم بأجمعه.

ورصدت الدراسة مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية لمؤتمر G7 يتوجب الإشادة بها:
* بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 4% عن الفترة المماثلة فى 2018.

* ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة السبع الصناعية الكبرى، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 8.8% عن الفترة المماثلة من 2018.

* جاءت أمريكا على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية بقيمة مليار دولار، تلاها إيطاليا بقيمة صادرات إليها 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 719.1 مليون دولار. وفى المركز الأخير جاءت اليابان بصادرات بلغت قيمتها، 83.6 مليون دولار.

* ارتفعت قيمة الواردات أيضًا من دول مجموعة السبع، لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 2% عن الفترة المماثلة فى 2018.

* جاءت أمريكا فى مقـدمة دول مجموعة السبع من حيث الواردات المصرية بقيمة 2.7 مليار دولار، تلاها، ألمانيا 2.1 مليار دولار. فى المركز الثالث، جاءت إيطاليا بقيمة واردات 1.5مليار دولار، ثم فرنسا 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار. وفى المركز السادس، جاءت اليابان بواردات منها بلغت قيمتها 575.9 مليون دولار، وأخيرًا كندا بقيمة واردات 160 مليون دولار.
* ارتفع صافى استثمارات دول مجموعة السبع بمصر خلال النصف الأول من العام المالى الماضى 2018 /2019، لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار بزيادة 5.7% عن الفترة المماثلة فى العام المالى الماضى.

* احتلت المملكة المتحدة، المرتية الأولى فى قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثمارًا بقيمة 2.4 مليار دولار، تلاها أمريكا بـ1.1مليار دولار.

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