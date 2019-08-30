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رياضة

غزل المحلة يخوض 5 مواجهات ودية استعدادا للدوري

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:52 ص
غزل المحلة
غزل المحلة
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة كابتن خالد عيد المدير الفنى، إقامة عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثانى .

وجاءت مواجهات غزل المحلة أمام كفر الشيخ يوم الإثنين الموافق ٢ سبتمبر ،أمام الألومنيوم الخميس ٥ سبتمبر ، امام طنطا الإثنين ٩ سبتمبر ، وأمام اف سي مصر الأربعاء ١١ سبتمبر ، مع القناة الخميس ١٩ سبتمبر.

جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة احتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 42 نقطة .

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