غزل المحلة يخوض 5 مواجهات ودية استعدادا للدوري

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة كابتن خالد عيد المدير الفنى، إقامة عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثانى .



وجاءت مواجهات غزل المحلة أمام كفر الشيخ يوم الإثنين الموافق ٢ سبتمبر ،أمام الألومنيوم الخميس ٥ سبتمبر ، امام طنطا الإثنين ٩ سبتمبر ، وأمام اف سي مصر الأربعاء ١١ سبتمبر ، مع القناة الخميس ١٩ سبتمبر.



جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة احتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 42 نقطة .

