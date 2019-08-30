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القوى العاملة: إيقاف نشاط تساهيل وإلغاء شركة البحر الأحمر لإلحاق العمالة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:38 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركة "تساهيل" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1045 ، وذلك لحين زوال سبب الإيقاف ، فضلا عن إلغاء نشاط شركة "البحر الأحمر" ترخيص رقم 1138 شركات.

وأوضحت الوزارة ، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

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