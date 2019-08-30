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رياضة

قطار النصر يسعى لدهس الفتح بالدوري السعودي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:44 ص
فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي
محمد السعيد
يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الفتح، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة إلا ثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

ويسعى النصر لمواصلة عروضه القوية في الفترة الأخيرة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح الفتح في تحقيق نتيجية إيجابية أمام حامل اللقب.

وكان النصر فاز على ضمك بهدفين دون رد في الجولة الماضية، وتغلب على السد القطري 2-1 بدوري أبطال آسيا، بينما خسر الفتح أمام الشباب بهدفين مقابل هدف في افتتاح مبارياته بالدوري السعودي.

ويلتقي ضمن منافسات الجولة ذاتها الشباب مع الفيصلي والوحدة مع أبها.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

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