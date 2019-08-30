شاهد.. ميس حمدان تودع الصيف بهذه الطريقة

نشرت الفنانة ميس حمدان ، صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديدوهات " انستجرام " .
وظهرت " ميس حمدان " فى الصورة بتشرت اسود، وعلقت: "الصيف خولوص".
وتفاعل عدد كبير من محبى ميس حمدان، وجاءت التعليقات كالتالى : _
حورية ساكنة على الارض
قمر صيف وشتا
يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان كان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.
وظهرت " ميس حمدان " فى الصورة بتشرت اسود، وعلقت: "الصيف خولوص".
وتفاعل عدد كبير من محبى ميس حمدان، وجاءت التعليقات كالتالى : _
حورية ساكنة على الارض
قمر صيف وشتا
يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان كان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.