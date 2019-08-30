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شاهد.. ميس حمدان تودع الصيف بهذه الطريقة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:36 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
منار نور
نشرت الفنانة ميس حمدان ، صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديدوهات " انستجرام " .

وظهرت " ميس حمدان " فى الصورة بتشرت اسود، وعلقت: "الصيف خولوص".

وتفاعل عدد كبير من محبى ميس حمدان، وجاءت التعليقات كالتالى : _

حورية ساكنة على الارض
قمر صيف وشتا

يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان كان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.

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