انطلاق القافلة الطبية الرابعة لمبادرة نور حياة فى الباجور

قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ القافلة الطبية الرابعة " نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمحافظة بالتنسيق مع جمعية الأورمان بمركز شباب الباجور.



وأشار إلى أن القافلة تعمل على مدار يومين وتستهدف الكشف على الفئات الأكثر احتياجًا وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة ، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.



من جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق عمل المبادرة ، مشيدًا بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية بهدف العمل على إستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر إحتياجًا، مؤكدًا دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق المستهدف منها.



حيث تم الكشف علي 1250 مواطنا وتم تحديد الحالات الأكثر احتياجًا والمستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، كما تقوم جمعية الأورمان بالمحافظة بنقل الحالات المستهدفة ذهابًا وإيابًا بالمجان خلال فترة عمل القافلة.



جدير بالذكر بأنه تم تنفيذ القافلة الطبية " نور حياة " بمراكز شبين الكوم وتلا ومنوف وجارى تنفيذها بمدينة الباجور.



