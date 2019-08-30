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اقتصاد

مواعيد تسجيل وسداد مقدمات حجز 512 وحدة بمشروع JANNA ملوى الجديدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:49 ص
مشروع JANNA
مشروع JANNA
امنة عبد العظيم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بتنفيذ المشروعات السكنية المختلفة (الإسكان الفاخر – الإسكان المتوسط – الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل) بمدن الصعيد الجديدة، ومنها مدينة ملوى الجديدة، والتى تُعد واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 18420.52 فدان، وتتميز المدينة بموقعها، حيث تقع على طرق رئيسية وبالقرب من مدينة ملوى القائمة، وستعمل على استيعاب حوالى 1.2 مليون نسمة.

وأكد الوزارة في بيان لها، أنه جارٍ حاليًا التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).

وأوضحت الوزارة أن التسجيل وسداد المقدمات مستمر حتى يوم الخميس 5/9/2019، بينما سيبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019.

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