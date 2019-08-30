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جوالة جامعة المنوفية تحقق المستوى الأول بالدورة القمية الـ30 بـ عين شمس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
مروة فاضل
حقق منتخب جوالة جامعة المنوفية المستوى الأول عام بالدورة القمية الـ٣٠ لجوالة الجامعات المصرية والتى استضافتها هذا العام جامعة عين شمس وشارك فيها 14 وفدًا.

وشاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بوفد مكون من ١٥ جوال بالإضافة لجوال ضمن الوفد الإعلامى للدورة.

تنافست فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلى تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها، وحصل فريق الجامعة المنوفية على المستوى الأول عام، وفاز الجوال عمرو أحمد المصيلحي كلية الحقوق بالجوال المثالي للدورة.

الوفد تحت إشراف رعاية الشباب بالجامعة بقيادة محمد شاهين المدير العام، ومتولى عليوة مدير إدارة الجوالة، أحمد غريب، محمد فتحي عيسى، وقاد الوفد تدريبيا القائد حسن يوسف أبو ضاوي قائد التدريب الدولي.

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