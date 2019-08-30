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رياضة

بث مباشر.. مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:35 ص
فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي
محمد السعيد
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة النصر والفتح، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والفتح القناة الناقلة:

وتقام مباراة النصر والفتح في تمام الثامنة إلا ثلث مساء، عبر قناة الرياضية السعودية.

ويسعى النصر لمواصلة عروضه القوية في الفترة الأخيرة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح الفتح في تحقيق نتيجية إيجابية امام حامل اللقب.

وكان النصر فاز على ضمك بهدفين دون رد في الجولة الماضية، وتغلب على السد القطري 2-1 بدوري أبطال آسيا، بينما خسر الفتح أمام الشباب بهدفين مقابل هدف في افتتحا مبارياته بالدوري السعودي.

تشكيل النصر المتوقع:

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع: عبدالله عبيد - عوض خميس - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري - عبدالرحمن الدوسري - أحمد موسى.

خط الهجوم: جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط - فراس البريكان.





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