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اقتصاد

الإسكان: مدينة ملوي الجديدة تضم وحدات بمستويات منخفضة ومتوسطة وفاخر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:10 م
مدينة ملوي الجديدة
مدينة ملوي الجديدة
امنة عبد العظيم
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المخطط العام لمدينة ملوى الجديدة، يضم مناطق إسكان بمستوياتها الاقتصادية المختلفة (إسكان منخفض – إسكان متوسط – إسكان فاخر)، ومناطق الخدمات اللازمة ومناطق صناعية تمثل قاعدتها الاقتصادية، وتمثل نسبة الإسكان المنخفض بالمدينة نحو ثلث نسبة الإسكان بها.

وأوضح "عباس"، أن "الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، قبل الإعلان عن طرح أي مستويات أخرى، لا يعنى أن جميع مناطق الإسكان بالمدينة بذات المستوى، ولكن ذلك يمثل ترتيبًا للطرح فقط، وسيتم الإعلان عن طرح مختلف مستويات الإسكان لمن يرغب فى الحجز تباعا".

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