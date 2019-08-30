وكيل صحة مطروح: نقل عمرو زكي إلى مستشفى بالقاهرة

قال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه تم نقل عمرو زكي لاعب النادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لمستشفي دار الفؤاد بالقاهرة بناء علي طلب أسرته.



وأضاف أنه تم تقديم الاسعافات اللازمة للاعب بمستشفى العلمين قبل نقله، لافتا إلى ان حالته الصحية مستقرة.



وأشار إلى ان إصابة عمرو زكي، عبارة عن كدمات وسحجات متعددة بالجسم وجرح قطعي بالرأس بطول 10سم بعد تعرضه لحادث صباح اليوم الجمعة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية فيستا مارينا بالساحل الشمالي.





