Kids Area.. لفتة جميلة من طلاب الأزهر بأسيوط مع مرضى الأطفال

نفذ عدد من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب البشري للبنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، لفتة طيبة منهم لقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي.



وقام الطلاب بعمل منطقة ألعاب للأطفال (Kids Area) وإضافة لمسة طفولية بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي وذلك لتخفيف الأعباء النفسية عن الأطفال المحتجزين بالقسم



وشارك في افتتاح هذا العمل الطيب، الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، والدكتور مصطفى شتاء،عميد الكلية، ورئيس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.



وعبر الأطفال والأهالي في المستشفى عن سعادتهم البالغة في هذا العمل الجميل نظرا لأن الأطفال يسعدون بالألعاب وتساعد على تحسين نفسيتهم وسرعة استجابتهم للعلاج.