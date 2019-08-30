اليونسكو: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مستقبل برمجيات المصادر المفتوحة

بدأت التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "مستقبل برمجيات المصادر المفتوحة ودورها فى تعزيز مجتمع المعلومات فى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك فى إطار مساهمة برنامج وميزانية منظمة اليونسكو لعامي 2018 – 2019.



وتشمل المرحلة الثانية للمشروع تنظيم دورة تدريبية حول "تطبيقات البرامج مفتوحة المصدر"، وتستمر لمدة شهر اعتبارًا من 29 أغسطس الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وتطوير هذه البرمجيات، وتمكين النساء والفتيات من مهارات البرمجة، بالإضافة إلى تمكين صغار رجال الأعمال وذوى الاحتياجات الخاصة من مهارات البرمجيات، وتحسين مستوى معيشتهم، وتشجيع الشباب فى البدء فى شركاتهم الخاصة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر.



كما تستهدف الدورة تدريب 30 شابًا من الجنسين وذوى الإحتياجات الخاصة فى مجال البرمجيات، وكذلك الشباب حديثى التخرج والطلبة من الجامعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى مجال البرمجيات مفتوحة المصدر.



ومن المقرر أن يُستكمل المشروع بالمرحلة الثالثة، وهى المرحلة التطبيقية حيث سيقوم المتدربين بإنشاء مواقع إلكترونية باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر.



جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مستقبل برمجيات المصادر المفتوحة ودورها فى تعزيز مجتمع المعلومات فى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة" بعقد ندوة وطنية حول "مستقبل البرمجيات مفتوحة المصدر في البلدان النامية ودورها في التنمية المستدامة" بمقر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى شهر يونيو الماضي.