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تعليم

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:10 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تطلق وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والذي ينظمه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجال فى الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية، وذلك خلال الفترة من 8 -9 سبتمير المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والاستراتيجيات العالمية فى تطوير منهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري بما يحقق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

كما سيتناول المؤتمر عددًا من المحاور، منها: إستراتيجيات الذكاء الإصطناعى، الثورة الصناعية الرابعة، الجامعات الذكية، تطوير استخدمات التكنولوجيا الحديثة (الذكاء الاصطناعى – علوم البيانات – إنترنت الأشياء – الحاسبات الكمية) فى قطاعات الدولة المختلفة، وريادة الأعمال والابتكار وبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري.

ومن جانبه، أشار د. جمال درويش رئيس قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى التطورات الهائلة التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي أدت إلى ظهور علوم الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، لافتًا إلى أنها أصبحت الركيزة الأساسية فى ظهور الثورة الصناعية الرابعة، والتطبيقات الذكية، وشملت العديد من المجالات التى توفر فرصًا هائلة؛ لتضييق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أنماط استثمار الموارد والثروات المحلية وآلياتها، والسعي إلى تحقيق التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة بما في ذلك الأهداف التنموية الرئيسية، مؤكدا أن تطبيق هذه العلوم في الأنشطة البشرية المتنوعة يزداد يومًا بعد يوم سواء في الحياة اليومية أو في البحوث والدراسات العلمية العميقة، حيث أطلق على الحقبة الحالية بعصر الذكاء الاصطناعى ومن ثم أصبحت التطبيقات الذكية تمثل تحديًا لمستقبل الأوطان فى كافة مناحى الحياة.

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