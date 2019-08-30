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ديني

اختلافهم رحمة .. حكم صلاة ركعتين تحية للمسجد والخطيب على المنبر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:42 ص
حكم صلاة ركعتين تحية
حكم صلاة ركعتين تحية للمسجد والخطيب على المنبر
محمد شحتة
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر ؟

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أن الفقهاء الأربعة اختلفوا في صلاة ركعتين تحية المسجد يوم الجمعة، والخطيب على المنبر، على أقوال.

وتابعت: الحنفية والمالكية: يقولون إذا دخل المسجد والخطيب فوق المنبر فلا يصليها، أما الشافعية والحنابلة: يقولون إذا دخل المسجد والإمام فوق المنبر يسن له تحية المسجد قبل أن يجلس بركعتين خفيفتين .

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