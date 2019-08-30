بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحامدية الشاذلية.



حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة صلاة الجمعة، لتكون بعنوان "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" مؤكدة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



وطالبت الوزارة في بيان لها الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.



وعقدت قيادات وزارة الأوقاف، اجتماعًا لمناقشة الخطة البحثية والدعوية في قضايا التجديد ، ودراسة الأمور المستجدة دراسة علمية عصرية واعية مستنيرة ، ومناقشة الاستعداد للمؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية"، الذي سيعقد يومي الأحد والاثنين ١٥ , ١٦ من سبتمبر المقبل.

