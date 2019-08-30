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التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:52 ص
الأوقاف
الأوقاف
البهى عمرو
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد مسجد ناصر بمدينة بنها، بالقليوبية .

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة صلاة الجمعة، لتكون بعنوان "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" مؤكدة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة في بيان لها الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وعقدت قيادات وزارة الأوقاف، اجتماعًا لمناقشة الخطة البحثية والدعوية في قضايا التجديد ، ودراسة الأمور المستجدة دراسة علمية عصرية واعية مستنيرة ، ومناقشة الاستعداد للمؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية"، الذي سيعقد يومي الأحد والاثنين ١٥ , ١٦ من سبتمبر المقبل.

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