الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا السبت ستشهد تحسنا على العديد من المناطق، مؤكدا أن البلاد تشهد نسمات جميلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم درجة أو درجتين عن أمس الخميس، لتسجل 34 درجة، وتسجل غدًا السبت 33 درجة، لافتا إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مستمرة، لتسجل 85%.



وأشار إلى أن عطلة الأسبوع ستشهد تحسن الأحوال الجوية، موضحًا أن المواطن سيشعر بانخفاض فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن البلاد ستشهد تحسن كامل وانخفاض فى نسبة الرطوبة بعد مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام الحالية هو ما يجعل المواطن يشعر بأن درجات الحرارة مرتفعة.



علق، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الخبر المنشور على أحد المواقع بأن البلاد ستشهد خلال الأسبوع الحالي رمال وأتربة، وقال إن الرمال والأتربة محصورة فى جنوب سيناء ومناطق بـ جنوب الصعيد ولن تؤثر على أى نشاط يومي.



وأوضح أن الكتلة الهوائية الساخنة هي من تؤثر على البلاد، والهواء الساخن لا يثير الرمال و الأتربة، وأشار إلى أن، نشاط الرمال والأتربة سيكون محدودا ولن يؤثر.



واختتم أن المواطنين الذين يقولون أن شتاء هذا العام سيكون شديد، فهذا غير متوقع، ولا يوجد ربط بين الفصول ببعضها، فـ الفصول تختلف عن بعضها .

