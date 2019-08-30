الراجل مابيلاقيش راحته في البيت.. فيفي عبده تتصدر جوجل بسبب صالونها الثقافي

تصدرت الفنانة فيفي عبده مؤشرات البحث على محرك جوجل، بعد الإعلان عن إطلاق صالون ثقافي لها، بعدما قررت أن تفتتح صالونها بالنقاش حول طباع الرجال في منازلهم.



وكانت فيفى عبده، قد أعلنت عن إطلاق صالونها الثقافي عبر صفحتها على موقع انستجرام، وقررت أن تكون أول موضوعات "صالون فيفى عبده الثقافى" فتح النقاش في قضية تحت عنوان "ليه الراجل مبيلاقيش راحته في البيت".



وتحدثت فيفى عبده مع جمهورها عن أسباب هذه المشكلة ومحاولة إيجاد حلول له، فيما تفاعل معها عدد كبير من المتابعين.



علقت ليلى: دا أحلى حاجة أنه يطلع برا البيت عشان الاقي راحتي انا كمان و ياريت ياخد عياله كمان.



فيفي عبده شاركت رمضان الماضى فى بطولة مسلسل "مملكة الغجر"، وتم عرضه على شاشة "صدى البلد".



وشارك فى بطولته العمل حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، ميار الغيطي، حازم سمير، حسام الجندي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبد العزيز حشاد، إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني.

