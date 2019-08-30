استعدادا للموسم الجديد.. رجال يد الأهلي يواجه سموحة وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة اليوم الجمعة أمام فريق سموحة في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مباريات الموسم الجديد.



وتقام المباراة في الثانية ظهر اليوم بالإسكندرية، حيث دخل فريق الأهلي في معسكر إعداد قصير انطلق اول امس الأربعاء وينتهي اليوم الجمعة.



وكان الفريق قد التقى أمس الخميس مع فريق الأوليمبي السكندري وديًا وتغلب عليه بنتيجة 22-19.



