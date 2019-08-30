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رياضة

استعدادا للموسم الجديد.. رجال يد الأهلي يواجه سموحة وديًا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة اليوم الجمعة أمام فريق سموحة في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

وتقام المباراة في الثانية ظهر اليوم بالإسكندرية، حيث دخل فريق الأهلي في معسكر إعداد قصير انطلق اول امس الأربعاء وينتهي اليوم الجمعة.

وكان الفريق قد التقى أمس الخميس مع فريق الأوليمبي السكندري وديًا وتغلب عليه بنتيجة 22-19.

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