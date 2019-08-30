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استدرجها عن طريق واتس اب.. القبض على مجرم اغتصب طفلة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:22 م
اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرا بعنوان الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم.

ووفقا للتقرير فإن الشرطة البريطانية اقتحمت طائرة في مطار هيثرو في لندن، وقبضت على مجرم خطير، وذلك قبل 30 دقيقة من إقلاع الطائرة متوجهة إلى إثيوبيا.

ونشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال المدعو ديريي علي جاماك (34 عاما)، وهو مدان بالتورط في اغتصاب فتاة في الـ14 من عمرها.

ويظهر الفيديو، قوة من الشرطة تدخل إلى الطائرة، حيث كان جاماك يجلس في مقعده قرب النافذة، وتطلب منه الذهاب معها لأنه مطلوب.

ولفتت صحيفة "مترو" البريطانية إلى أن جاماك جرى إيقافه قبل 30 دقيقة فقط من مغادرة الطائرة لمطار هيثرو، في الثاني من شهر مايو الماضي، إلا أن الشرطة نشرت فيديو الاعتقال مؤخرا.

ووفق الصحيفة، حاول المعتقل أن يظهر وكأنه "مصدوم" حينما تم إخباره بأنه مدان بثلاث تهم، وهي اختطاف فتاة في الـ14 والتورط في اغتصابها والتغرير بقاصر.

وكشفت التحقيقات أن جاماك اشترى تذكرة المغادرة قبل يوم من السفر، وقرر أن يفر إلى إثيوبيا بعدما علم بأن رجال الشرطة يبحثون عنه، وانه تعرف على الضحية في تطبيق "واتساب" ثم قام باستدراجها واعتدى عليها.

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