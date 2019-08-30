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مقطع ساخر .. نجل ترامب يهاجم منافس والده

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:08 م
ترامب
ترامب
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان نجل ترامب يسخر من منافس محتمل لوالده على الرئاسة بفيديو "مثير للشفقة".

يعرض التقرير محاولة نجل الرئيس الأمريكي السخرية من السيناتور الديمقراطي الساعي للترشح للرئاسة، بيرني ساندرز، فنشر مقطع فيديو له وهو يتدرب على الملاكمة في مشهد يثير الضحك والسخرية والشفقة.

وظهر ساندرز (77 عاما) في الفيديو الذي نشره دونالد ترامب جونيور على تويتر وهو يقوم منفردا بمقارعة كيس ملاكمة معلق فيرتد الكيس ويصدمه في وجهه عدة لكمات متلاحقة.

وكتب نجل ترامب تعليقا تحت الفيديو قال فيه: "هذا لن يثير الخوف بالضبط في أذهان خصومنا.. تخيل هذا الرجل جالسًا على الطاولة يتفاوض مع قادة العالم؟".

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