طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم .. تعرفى على طرق مختلفة للشوربة

فوائد عديدة للخضراوات فهى تقى الإنسان من الأمراض بل يتخذها البعض أسلوب حياة، من أجل الوصول لصحة أفضل، الخضراوات تمد الإنسان بغذائه الصحي، والألياف التى يحتاجها جسمه، ليس ذلك وفقط بل، تساعد على استمرارية الوظائف الحيوية المختلفة.



فى التقرير التالي نوضح طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم.



طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم



يحتوى خضار السوتيه على المعادن الأساسية منها الحديد والكالسيوم، وغيرها من الفيتامينات ولذلك هذا الطبق الصحي يحتاج إلى تلك المكونات على حبة بطاطا، وحبة جزر، والفاصولياء، و4 حبات كوسا، ثوم مفروم، و فلفل أخضر، كوبين ماء، ونصف ملعقة صغيرة ملح، وفلفل اسود وبقدونس، وزيت الزيتون، وعصير حبة ليمون.



طريقة تحضير خضار سوتيه للرجيم



تبدأ طريقة التحضير من خلال غسل الخضروات جيدا وتقطيعها على شكل مربعات صغيرة، ووضعها فى إناء، ثم تسخين مقلاة ووضع الزيت وعصير الليمون، وإضافة قطع الخضار وتشويحها لمدة 10 دقائق حتى تذبل، ثم نضيف بعد الماء، ورشة الملح والفلفل الأسود وتغطية المقلاية حتى تستوى الشربة.



وبعد تسوية الخضارة يمكن تقديمه مع قطع اللحمة أو الدجاج المشوى من أجل الحصول على قيمة غذائية مناسبة، حيث يمكن إضافة الفراخ إلى الخضار من خلال عمل نفس الخطوات السابقة، ولكن تشويح قطع الفراخ فى الزيت قبل وضع الخضروات، وبعد التقليب تضاف الخضراوات وتقلب ثم تترك للتسوية.



أما خضار السوتيه مع المشروم، يمكن عملها من خلال تقطيع المشروم مع الخضار وتشويحه فى المقلاة مع بعضهم البعض، ثم وضع الماء عليهما مع البهارات وتركهما يغليان حتى تستوى الشربة.



فوائد خضار سوتيه للرجيم



وبعد معرفة الطرق العدة التي يمكن من خلالها عمل خضار السوتيه، نسرد فيما أبرز الفوائد الصحية له، والتى تتضمن مد الجسم بالألياف، فضلا عن المساعدة فى عملية الهضم، وانخفاض الوزن، كما أنه يحتوى على فيتامين أ و ج، كما أنه يحمي الجسم من الأمراض السرطانية، فضلا عن زيادة مناعة الجسم، والحماية من خطر الإصابة بالالتهابات، والوقاية من مشاكل حصوات الكلى.