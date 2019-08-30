مستقبل وطن يطلق معارض العودة للمدارس بمحافظة القاهرة.. صور

نظم حزب مستقبل موطن معارض بمحافظة القاهرة لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بدوار الظاهر، منشأة ناصر، والأزبكية



وأكد الحزب أنه يواصل فاعلياته الخدمية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن انطلاق معارض العودة للمدارس سيكون علي مستوى المحافظات للمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين وسيقدم المعرض الأدوات المدرسية ومستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة.



تأتي الحملة ضمن دور حزب مستقبل وطن في مبادرة حياة كريمة التي تم إطلاقها من جانب الرئيس السيسي، وهي استكمال كذلك لمجموعة الأعمال الخيرية التي يقوم بها الحزب بشكل دوري.