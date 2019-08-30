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إعلان يوكوهاما: القارة الأفريقية أضحت وجهة مفضلة للمستثمرين وسوقا ضخما

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:11 م
قمة تيكاد7
قمة تيكاد7
أ ش أ

قال إعلان يوكوهاما الصادر في ختام قمة "تيكاد7" التي عقدت بمدينة يوكاهاما اليابانية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، أن المشاركين أكدوا أن عددًا من دول الاتحاد الافريقى حققت معدلات نمو سريعة على المستوى العالمى ، كما شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا بتلك الدول ، مشيرين إلى أن أفريقيا توفر من خلال تحسين بيئة الأعمال والبنية التشريعية فرصًا استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي في قطاعات هامة كالزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضحوا أن القارة الأفريقية أضحت وجهة مفضلة للمستثمرين وسوقًا استهلاكيًا ضخمًا للسلع والأغذية والخدمات سواء المنتجة محليًا أو من خارج القارة، مؤكدين الأولوية الكبيرة للشرعية الدولية متعددة الأطراف .

وشدد الإعلان على ضرورة مواصلة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل وشفاف ومتوازن ، والتعاطي مع قضايا رئيسية ومن بينها الفيتو ( حق التصويت ) .

وأشار المشاركين بالقمة إلى أن أفريقيا تعرضت لظلم تاريخي نابع من تمثيلها غير المتوازن في مجلس الأمن ، وأبدوا دعمهم لتمثيل أفريقي كامل في مجلس الأمن الدولي بمنحها مقعدين دائمين على الأقل.

وأكد الإعلان أن المشاركين تبنوا شعار " تدعيم التنمية فى أفريقيا من خلال الشعوب والتكنولوجيا والتحديث " كموضوع رئيسى للقمة السابعة للتيكاد ، منوهين إلى أن ذلك الموضوع يرتبط بشكل وثيق بأجندة التنمية المستدامة 2030 ، وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 .

وشدد المشاركون على أهمية تنمية دور القطاع الخاص والتحولات الرقمية ومشروعات الشباب والمرأة باعتبارها استراتيجيات لتنفيذ الأولويات التي قامت عليها القمة السابعة للتيكاد ، مرحبين بالمشاركة النشطة للشركات الخاصة سواء اليابانية أو الافريقية فى القمة السابعة للتيكاد، بالاضافة إلى أهمية مواصلة تدعيم دور القطاع الخاص لدفع التيكاد للأمام وتحسين بيئة الأعمال والاستثمارات التي تحقق الثروات .

وأعربوا عن اقتناعهم بأن قمة التيكاد السابعة ينبغي عليها تقوية المشاركات بين كافة الشركاء ( القطاعان العام والخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات البحثية )مع إعطاء الأولوية لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وفى ذلك الصدد ثمن المشاركون مساهمات منظمات المجتمع المدني في القمة السابعة للتيكاد ، مؤكدين الدور الهام الذي تلعبه الشبكات الاجتماعية والتبادل الرياضي والثقافي في تقوية الارتباط بين الشعوب .

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