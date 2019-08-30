وزارة الدفاع اليابانية تطالب بزيادة نفقاتها للعام الثامن على التوالي

طلبت وزارة الدفاع اليابانية اليوم /الجمعة/ زيادة قياسية في النفقات الدفاعية للعام الثامن على التوالي لتصل إلى 32ر5 تريليون ين ، بما يعادل 50 مليار دولار للسنة المالية 2020، وذلك في ضوء تأكيداتها ضرورة تعزيز قدرات طوكيو الدفاعية.



وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن الميزانية المطلوبة سجلت زيادة بنسبة 2ر1% مقارنة بالميزانية الأولية المطروحة للسنة المالية الحالية حتى مارس 2020.



يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت زيادة ميزانيتها لتعزيز قدراتها في مجال الفضاء الخارجي، وسط السباق المتزايد بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لتطوير تكنولوجيات في هذا المجال، وفي حال موافقة الحكومة اليابانية على هذه الزيادة، فإن ميزانية الدفاع ترتفع للعام الثامن على التوالي تحت قيادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.