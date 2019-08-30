ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع اليابانية تطالب بزيادة نفقاتها للعام الثامن على التوالي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:10 م
وزارة الدفاع اليابانية
وزارة الدفاع اليابانية
أ ش أ
طلبت وزارة الدفاع اليابانية اليوم /الجمعة/ زيادة قياسية في النفقات الدفاعية للعام الثامن على التوالي لتصل إلى 32ر5 تريليون ين ، بما يعادل 50 مليار دولار للسنة المالية 2020، وذلك في ضوء تأكيداتها ضرورة تعزيز قدرات طوكيو الدفاعية.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن الميزانية المطلوبة سجلت زيادة بنسبة 2ر1% مقارنة بالميزانية الأولية المطروحة للسنة المالية الحالية حتى مارس 2020.

يذكر أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت زيادة ميزانيتها لتعزيز قدراتها في مجال الفضاء الخارجي، وسط السباق المتزايد بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لتطوير تكنولوجيات في هذا المجال، وفي حال موافقة الحكومة اليابانية على هذه الزيادة، فإن ميزانية الدفاع ترتفع للعام الثامن على التوالي تحت قيادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يقترب من تدريب هذا الفريق

تعرف على موعد تحسن الأحوال الجوية بالبلاد.. فيديو

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

محمد صبحي يحتفل بـ حفل خطبته بصحبة نجوم الأهلي .. صور

افتكرته الممثل راجنيكانث.. موقف محرج لـ ممثلة هندية بسبب أمير قطر

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف شربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر