دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019 .. القوس والسهم يحصد ذهبية زوجي المختلط

توج منتخب زوجي المختلط القوس والسهم بذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية 2019 المقامة حاليا في المغرب.



وتوج منتخب الزوجي المختلط بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019 بعد الفوز على ناميبيا في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط.



مثل الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور، حضر المباراة النهائية بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019 الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم.



كان منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي بـ دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019.



كان منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.



بذلك تأهلت مصر عن الرجال والسيدات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.