رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتكثيف محادثات بريكست في محاولة لتأمين اتفاق جديد

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتسريع وتيرة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة؛ في محاولة لتأمين اتفاق جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم /الجمعة/ أنه من المقرر أن يجتمع المفاوضون البريطانيون بنظرائهم من الاتحاد الأوروبي مرتين في الأسبوع، ما يعد ارتفاعا ملحوظا بالنسبة للمعدل الحالي.



وقال جونسون - حسبما ذكرت الشبكة البريطانية - إنه تشجع بسبب رد فعل قادة الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "حان الوقت للجانبين لتسريع الوتيرة" قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل.



وكان رئيس الوزراء البريطاني قد التقى بنظرائه الأوروبيين في برلين وباريس خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في الفترة من 24 إلى 26 من أغسطس الجاري بمدينة "بياريتز" الفرنسية.