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فن

المتفائل يستقبل جمهوره لـ أسبوعين بناء على رغبة الجمهور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:08 م
مسرحية المتفائل
مسرحية المتفائل
سعيد فراج
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحى"المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح لـ ١٥ ليلة عرض ابتداء من يوم غد السبت الموافق ٣١ أغسطس الجاري.

جاء ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذى يشهده العرض منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضي، ليستمر العرض يوميا عدا الأربعاء فى تمام التاسعة مساء على خشبة المسرح القومى بالعتبة.

جدير بالذكر أن العرض تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
المتفائل يستقبل جمهوره لـ أسبوعين بناء على رغبة الجمهور
المتفائل يستقبل جمهوره لـ أسبوعين بناء على رغبة الجمهور
المتفائل يستقبل جمهوره لـ أسبوعين بناء على رغبة الجمهور

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