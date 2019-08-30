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فن

لم تكن شهرتهم نتاجًا لجهودهم.. رسالة غامضة من يسرا لجمهورها

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:09 م
يسرا
يسرا
منار نور
نشرت الفنانة يسرا صورة لغلاف مجله بازار من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت يسرا فى الصورة على غلاف مجلة بازار بإطلالة فرعونية، حيث ارتدت فستانا ذهبيا، مع مكياج فرعونى معلقة: "عليك أن تؤمن بما تفعل، فهذا معيار الأسطورة الحقيقية، إذا كان هنالك أساطير في أيامنا هذه، لابد لها أن تأتي بشكل مختلف، فإننا نرى الآن أشخاصًا أسطوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة، ولم تكن شهرتهم نتاجًا لجهودهم، بل كانت ثمرة جهود الآخرين".

وتابعت: "كواحدة من آخر الرموز الذين لم يسمحوا لعالم التواصل الاجتماعي من اختراق ما يلف حياتهم من غموض وخصوصية، تؤكد لنا #يسرا على الضرورة الماسة للحفاظ على هويتنا الحقيقية في عالم متخم بالرقمية"⁣.

وتصدرت يسرا غلاف مجلة هاربر بازار في عدد سبتمبر وارتدت فستان بقيمة 16,310 درهم من إيزابيل سانشيز مع عقد شوكر بلاتيني مرصّع بالماس الزمرّد من مجموعة سينماجيا Cinemagia للمجوهرات الفاخرة من بولغري.

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