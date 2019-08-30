حقيقة انتقال سيلا نجم أسوان إلى بتروجت

دخل بادارا نابي سيلا، مهاجم وهداف فريق أسوان دائرة اهتمامات الجهاز الفني لنادي بتروجت، استعدادًا لصراع الموسم الجديد فى دوري المظاليم.



وصرح مصطفي أمين عضو مجلس الإدارة، والمشرف علي الفريق في تصريحات "لصدى البلد " بأن نادي أسوان لم يتلق أي عروض رسمية لضم بدارا سيلا، وأنها مجرد أخبار وشائعات من اللاعب أو وكيل اللاعب الذي رغب في رحيل اللاعب عن أسوان، ولكن مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان قد قرر الإبقاء علي اللاعب في الموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة.



يذكر أن بدارا سيلا اللاعب الغيني، صاحب ال 20 عاما، كان من أسباب صعود فريق أسوان للدورى الممتاز، حيث قدم موسما متميزا وسجل 18 هدفا ويعتبر سيلا هداف الثلاث مجموعات بالقسم الثانى.



وكان فريق أسوان قد فسخ التعاقد مع مجموعة من اللاعبين بعد فترة قليلة من التعاقد معهم وهم اليونانى جورج ليراص ، وإسلام صيام ، ومحمود مرجان ، وعبد العزيز الشاعر ، ومحمد أشرف ، وإسلام رمضان ، ونصر رمضان ، وشهاب الدين أحمد ، ومحمد خليفة.