ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ومازالت أرواح المرضى تتعذب.. أنين وبكاء في مستشفيات هجرها البشر وسكنتها الأشباح

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:16 م
-مستشفى بايلي سيتون
-مستشفى بايلي سيتون
مريم صليب
نعرف جميعا أن المستشفيات نهارا وليلا تضج بأنين المرضى، لأنها تحمل أشخاص أرهقهم المرض وعانوا من مرارة الأيام وشقائها، ولكن كل ما يحدث طبيعي إلا أن سماع صوت أنين مرضى ليلا آتيا من مستشفى مهجورة هو الرعب بعينه.

حسب ما ورد في موقع " lolwot" أن هناك عددا من المستشفيات في أماكن متفرقة سمع سكان المكان أصوات بكاء وأنين صادر من المستشفى، و فيما يلي سنعرض لكم بعض الشائعات التي تداولها السكان عن تلك المستشفيات.

-مستشفى فورت توتن في
يقال إن المصور والصحفي اللذان ذهبا إلى هناك عندما عادا كانا في حالة صدمة لمدة أسبوع، وعندما بدأوا في الحديث أصيبوا بالشلل، وجدير بالذكر أنهم أكدوا عند عودتهم أنهم التقطوا صورا إلا أن الكاميرا كانت فارغة.

-مستشفى فيرفيلد هيلز الحكومي
عبارة عن مكان مهجور مليء بالغموض، والأصوات المريبة ليلا.

-مصحة لعلاج الإدمان مهجورة في نيويورك
تلك المصحة أثارت الرعب في المنطقة، حيث قال السكان إنهم لا يشعرون بالراحة بسببها فهم يسمعون أصواتا غريبة ليلا وأشخاص غريبة تظهر وتختفي في النهار.

-مستشفى بايلي سيتون
مستشفى في جزيرة ستاتن في مدينة نيويورك، كان مستشفى بايلي سيتون في المقام الأول عيادة للأمراض النفسية، والتي وفقا للأساطير يطاردها أرواح المرضى الذين انتحروا بعد فشلهم في التعافي من أمراضهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حرق منزلها .. مرشحة الرئاسة التونسية : لن أغادر بيتى حتى لو قتلوني

ترشيحاتنا

بعد تعرض عمرو زكي لحادث خطير.. قصة هدف لن تنساه الجماهير لـ بلدوزر الكرة المصرية

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

ردح إلكتروني.. تراشق جديد بين زينة وريهام سعيد

لبنان يحرج وزير الخارجية التركي بشأن ناقلة النفط الإيرانية

الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلخال وفستان أبيض.. لقاء الخميسى تتألق على إنستجرام

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور

بـ تنورة قصيرة فوق الركبة.. زوجة يوسف الشريف تتألق على الشاطئ