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فن

MBC4 تطلق الدراما العربية الطويلة ممتدة الحلقات عروس بيروت

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:17 م
على جابر
على جابر
محمد نبيل
أعلنت MBC4 عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل ممتد الحلقات "عروس بيروت".

جاء ذلك في حفل أقيم في العاصمة بيروت بحضور أبرز نجوم العمل وكوكبة من أهل الصحافة والإعلام.

وسوف يبدأ عرض المسلسل في الأول من سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف وهو من إنتاج O3 Media التابعة لـ .MBC Studios

تخلّل الحفل كلمة لمدير عام القنوات في "مجموعة MBC" علي جابر، أثنى فيها على نوعية العمل، موضحًا "أن "عروس بيروت" يفتح الطريق أمام نمط مختلف من الإنتاجات الدرامية العربية ألا وهي المسلسلات الطويلة ممتدة الحلقات".

واعتبر جابر أن هذا المسلسل، هو أول خطوة من نوعها، نحو الارتقاء بالدراما التي تتولى MBC إنتاجها للمرحلة القادمة"، معتبرًا أن "مستقبل التلفزيون يرتكز على الدراما التي تقدم محتوى متقنًا، نضع في حساباتنا الاستثمار في إنتاجات عربية قوية، قادرة على استقطاب شريحة أوسع من الجمهور العربي".

وأضاف أن "هذا النمط من المسلسلات يلقى إقبالا جماهيريا واسعًا في عدد كبير من البلدان التي تتميز فيه وتصدره إلى العالم منذ عدة عقود، وأبرزها بلدان أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا، ولقد عرف المشاهد العربي هذا النوع من الدراما منذ تسعينات القرن الماضي بصيغ مدبلجة إلى العربية، أما اليوم فإن MBC تدخل عالم انتاج ما يعرف بال soap Opera وتحوله من محتوى مستورد يحمل قيم المجتمعات المصدرة إلى إنتاج عربي محلي ضخم عالي الجودة بمواصفات ترقى إلى العالمية سواء بالشكل والقالب الفني أو من حيث المضمون، ناهيك عن كونه يحمل قيمنا وأفكارنا وثقافتنا قلبًا وقالبًا".

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