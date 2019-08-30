تحرير أسوان يدعم صفوفه بـ لاعبي اف سي مصر

نجح مسئولو مجلس ادارة نادي تحرير أسوان ، برئاسة طارق سليم ، في إتمام التعاقد مع اثنين من لاعبي فريق اف سي مصر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث.



وحصل مسئولو تحرير أسوان على توقيع كلا من اللاعب يوسف حسن اللاعب هشام محمد لاعبا اف سي مصر لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.



ووقع يوسف وهشام محمد علي عقود انضمامه لصفوف فريق تحرير أسوان في حضور مسئولي مجلس ادارة تحرير أسوان ، والمدير الفنى للفريق ، وادارة الفريق ، ومنير وكيل اللاعبين .



يذكر أن قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني في اجتماعه الأخير ، إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019 .