الأوقاف: صكوك الأضاحي قضت على متاجرة الجماعة الإرهابية بالفقراء

أعلنت وزارة الأوقاف نجاحها في خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف وأوقفت مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد، حيث كانت هذه الجماعات تستغل حاجة الفقراء لأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة.



وأكدت الوزارة أن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي بالوزارة منذ 3 أعوام كان له دور لعودة العطاء لمساره الصحيح ليصل لمستحقيه بآدمية لأن هذا حقهم.



أضافت أن منظومة الصكوك هذا العام حققت 105 ملايين جنيه ووفرت مايقرب من 1105 أطنان لحوم يستفيد منها 1.1 مليون أسرة علي مستوي الجمهورية بزيادة 41 مليون جنيه عن العام الماضي الذي حققت فيه الوزارة 64 مليون جنيه وهو ما يؤكد ثقة المواطن المصري في وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة للقيام علي هذه المنظومة.



وتابعت أن القليوبية نصيبها من هذه الأضاحي بلغ 45 طنا توزع علي 75 ألف أسرة محتاجة فيما يبلغ نصيب محافظات الصعيد 65 طنا لكل محافظة، كما أن توزيع الأضاحي علي المواطنين بالقري والنجوع والمدن يعزز الثقة في ممارسة العطاء عن طريق وزارة الأوقاف حيث قضت صكوك الأضاحي بالأوقاف علي العشوائية في الذبح وتوزيع اللحوم وعدم وصول العطاء لمستحقيه، مشيرا إلى أن صكوك الأضاحي منظومة يشترك فيها التضامن ومكاتب المحافظين لمواجهة العشوائية والوصول للمستحقين بعزة وكرامة مما ساهم في وصول الدعم لمستحقيه مما يعظم من قيمة الصك وساهم في زيادة الإقبال.



وأضافت أن نجاحات الدولة المصرية وإنجازاتها عقب ثورة 30 يونيه إنعكس علي تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري كأفضل أداء في الشرق الأوسط للمساهمة في إنخفاض معدل الدين العام وتحقيق إنجازات إقتصادية بكافة المجالات.



وأكدت أن ما حدث قبل 30 يونيو وبعدها من ثورة الشعب المصري علي الجماعات المتطرفة، يؤكد أن وراء الفكر شعب قادر علي التنفيذ يسعي للتنمية والخير.



وأعلنت الوزارة أنه من المقرر طرح كتاب جديد من الوزارة بعنوان "هويتنا الواقية في زمن العولمة" يدعو للعمل والإنتاج ومواجهة الجماعات المتطرفة وتحريفها لدين الله وليس للحرب فقط موجها رسالة لرجال ومشايخ الدعوة الإسلامية من أبناء الأوقاف بالقليوبية قائلا " دوركم رد الناس لدين الله ردا جميلا بلا أفراط ولا تفريط بلا شطط لمواجهة التشدد والتطرف بكل أنواعه لمواجهة التسيب والإنحراف والإنفلات.



وطالبت أن الأئمة عليهم دور في الدعوة عن طريق السوشيال ميديا لتبصير الشباب ووقف مخططات الجماعات المتطرفة لاستقطابهم من خلالها ومن هنا كان للوزارة دور كبير في إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب الدعاة علي أساليب ومهارات التواصل الاجتماعي.



من جانبه أعرب الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية عن سعادته من جهود وزارة ومديرية الأوقاف في إدارة منظومة صكوك الأضاحي وهو ما إنعكس بالإيجاب في ظهور المدن بالمظهر الحضاري في الأعياد والقضاء علي عشوائية ذبح الأضاحي التي كانت تتسبب في تلويث البيئة وهدر كمية كبيرة من اللحوم.



أضاف المحافظ أنه يعمل جاهدا مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة على تحقيق أحلام المواطنين ولكي يشعر المواطن أن هناك من يحقق له أحلامه مؤكدا أن الفترة القادمة تشهد العديد من الافتتاحات في مجال التعليم، بالإضافة إلي مشروعات في مجال الصحة ومجال المياه والصرف الصحي حتي تصل الخدمة جيدة إلي جميع مواطني القليوبية.

