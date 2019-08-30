بعد تعرض عمرو زكي لحادث خطير.. قصة هدف لن تنساه الجماهير لـ بلدوزر الكرة المصرية

تعرض عمرو زكي لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي، والذي تسبب في تعرضه لجروح بالغة وفقا للصور الآولية لنجم المنتخب السابق، وتهشم سيارته.
ومنذ تداول خبر الحادث الأليم الذي تعرض له عمرو زكي، وأثيرت حالة كبيرة من القلق للاطمئنان على الحالة الصحية لمهاجم نادي الزمالك السابق، خاصة وسط ما يتمتع به من شعبية كبيرة كل عشاق الكرة المصرية، وأنه صاحب أشهر تبديل في تاريخ الكرة المصرية.
ومنذ تداول خبر الحادث الأليم الذي تعرض له عمرو زكي، وأثيرت حالة كبيرة من القلق للاطمئنان على الحالة الصحية لمهاجم نادي الزمالك السابق، خاصة وسط ما يتمتع به من شعبية كبيرة كل عشاق الكرة المصرية، وأنه صاحب أشهر تبديل في تاريخ الكرة المصرية.
تبديل عمرو زكي في مباراة السنغال، كان على حساب أحمد حسام ميدو في مباراة نصف النهائي، حيث كانت المباراة في الدقيقة 80 وسط تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، وطلب المدير الفني الكابتن حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو للتبديل، وهو ما أغضب "ميدو" اعتراضا على قرار المدير الفني، حتى انقسمت الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لقرار المدير الفني، خاصة وأن تلك الفترة كانت تشهد تألق نجم المنتخب أحمد حسام ميدو والذي كان محترفا وقتها في توتنهام الإنجليزي.
كل ذلك "البلدوزر" عمرو زكي والذي كرة القدم عام 2015، هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.