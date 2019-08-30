بعد تعرض عمرو زكي لحادث خطير.. قصة هدف لن تنساه الجماهير لـ بلدوزر الكرة المصرية

تعرض عمرو زكي لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، لحادث سيارة مروع صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي، والذي تسبب في تعرضه لجروح بالغة وفقا للصور الآولية لنجم المنتخب السابق، وتهشم سيارته.



ومنذ تداول خبر الحادث الأليم الذي تعرض له عمرو زكي، وأثيرت حالة كبيرة من القلق للاطمئنان على الحالة الصحية لمهاجم نادي الزمالك السابق، خاصة وسط ما يتمتع به من شعبية كبيرة كل عشاق الكرة المصرية، وأنه صاحب أشهر تبديل في تاريخ الكرة المصرية.



عمرو زكي نجم المنتخب المصري السابق، وصاحب الـ 36 عاما، يظل تبديله في مباراة المنتخب المصري أمام السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006 والتي أقيمت بالقاهرة، هو الموقف الأشهر لـ عمرو زكي لكونه التبديل الأشهر في تاريخ الكرة المصرية والذي نفذ بفرمان من حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب وقتها.



تبديل عمرو زكي في مباراة السنغال، كان على حساب أحمد حسام ميدو في مباراة نصف النهائي، حيث كانت المباراة في الدقيقة 80 وسط تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، وطلب المدير الفني الكابتن حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو للتبديل، وهو ما أغضب "ميدو" اعتراضا على قرار المدير الفني، حتى انقسمت الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لقرار المدير الفني، خاصة وأن تلك الفترة كانت تشهد تألق نجم المنتخب أحمد حسام ميدو والذي كان محترفا وقتها في توتنهام الإنجليزي.

ومن بين عشرات المواقف لـنجم المنتخب المصري السابق، وصاحب الـ 36 عاما، يظل تبديله في مباراة المنتخب المصري أمام السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006 والتي أقيمت بالقاهرة، هو الموقف الأشهر لـلكونه التبديل الأشهر في تاريخ الكرة المصرية والذي نفذ بفرمان من حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب وقتها.تبديل عمرو زكي في مباراة السنغال، كان على حساب أحمد حسام ميدو في مباراة نصف النهائي، حيث كانت المباراة في الدقيقة 80 وسط تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، وطلب المدير الفني الكابتن حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو للتبديل، وهو ما أغضب "ميدو" اعتراضا على قرار المدير الفني، حتى انقسمت الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لقرار المدير الفني، خاصة وأن تلك الفترة كانت تشهد تألق نجم المنتخب أحمد حسام ميدو والذي كان محترفا وقتها في توتنهام الإنجليزي.



وبعد رفض ميدو واعتراضه غير اللائق على قرار المدير الفني، والذي انتهى بخروجه من الملعب، ونزول عمرو زكي، لم تمض دقائق قليلة واستطاع عمرو زكي تسجيل هدف صعود الفراعنة للمباراة النهائية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، بعدما استقبل عرضية يسارية من محمد أبو تريكة ليقابلها برأسه وتستقر في شباك مرمى المنتخب السنغالي.