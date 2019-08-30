ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى تتذكر والدتها بدعاء يوم الجمعة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:30 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
سعيد فراج
نشرت داليا مصطفى، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، دعاء إلى والدتها المتوفاة، في يوم الجمعة، سألت الله فيه يرحم الفقيدة، ويدخلها فسيح جناته.

وتوفيت والدة داليا مصطفى في منتصف شهر يوليو الماضي، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أودت بحياتها.

من ناحية أخرى، تنتظر داليا مصطفى استكمال تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشاركها في البطولة إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة لأطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة، ويرصد الحياة الاجتماعية المصرية، حيث من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. الصور الأولى من كواليس مسلسل حواديت الشانزلزيه

إدوارد يستعد لـ حواديت الشانزليزيه داخل الجيم

شاهد.. ماذا قالت سوسن بدر لصديقتها يسرا بعد وفاة والدتها

في الجيم.. إدوارد يتألق في أحدث ظهور له

هيدى كرم تنعى مصمم الأزياء أحمد رشدي

سر ارتداء داليا مصطفى فستان زفاف جديد

ترشيحاتنا

هل تزوجت مجددا.. سمية الخشاب بزي الزفاف المغربي

حطله سم في الأكل.. حبس فران قتل زميله في طنطا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موقع أمريكي يتوقع غرق مدينة الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل

اختلافهم رحمة .. حكم صلاة ركعتين تحية للمسجد والخطيب على المنبر

بـ تنورة قصيرة فوق الركبة.. زوجة يوسف الشريف تتألق على الشاطئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوداء