داليا مصطفى تتذكر والدتها بدعاء يوم الجمعة

نشرت داليا مصطفى، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، دعاء إلى والدتها المتوفاة، في يوم الجمعة، سألت الله فيه يرحم الفقيدة، ويدخلها فسيح جناته.



وتوفيت والدة داليا مصطفى في منتصف شهر يوليو الماضي، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أودت بحياتها.



من ناحية أخرى، تنتظر داليا مصطفى استكمال تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشاركها في البطولة إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة لأطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة، ويرصد الحياة الاجتماعية المصرية، حيث من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل 2020.



