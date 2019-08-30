تركيبها بميدان التحرير.. تفاصيل نقل مسلة رمسيس الثاني من صان الحجر للقاهرة

أعلنت وزارة الآثار وصول أجزاء إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية إلى القاهرة، وذلك للبدء في أعمال ترميمها وتجميعها تمهيدا لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أشهر الميادين في مصر والعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم،حيث أوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في إطار خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير واهتمامها بإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة، وسوف تخضع أجزاء المسلة إلي أعمال الترميم والتجميع علي يد فريق عمل من مرممين وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزين ميدان التحرير.



وأشار محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن المسلة بمنطقة صان الحجر الأثرية كانت مقسمة إلي 8 أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث سيبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها لأول مرة إلي حوالي 17 مترا ويصل وزنها إلي حوالي 90 طنا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة للملك.



انتهت وزارة الآثار في سبتمبر الماضي من أعمال المرحلة الأولي من مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية حيث قامت بترميم وتجميع وإقامة مسلتين و عامودين و تمثالين بمعبد رمسيس الثاني و ترميم ورفع بعض الأجزاء الأثرية الملقاة علي الأرض منذ اكتشافها علي مصاطب لحمايتها.



كما بدأت أيضا بالتمويل الذاتي أعمال المرحلة الثانية لترميم وتجميع وإقامة عدد آخر من المسلات والتماثيل والأعمدة بمنطقة صان الحجر الأثرية، والتي تعتبر أحد أهم المواقع الأثرية بالدلتا ومحافظة الشرقية.

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ومن بضعة أشهر تم إطلاق مشروع التعاون المصري الفرنسي لرفع كفاءة الخدمات بالمنطقة، حيث استطاعت فرنسا توفير مبلغ كبير لتمويل مشروع التطوير الذي سيشمل اقامة مركز للزوار بالمنطقة لتقديم الإرشادات والتسهيلات للزائرين، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية بالموقع و إنشاء صفحات إلكترونية تتيح المزيد من المعلومات والصور الأرشيفية لتاريخ اكتشاف المنطقة.